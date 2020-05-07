Житель Татарстана погиб в страшном ДТП в Самарской области

7 Май 2020 2020-05-07T16:08:45+03:00

Он и еще пять человек, в том числе 6-летняя девочка, погибли [фото]

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Страшная авария произошла 6 мая в 21.20 на автодороге "Ульяновск - Димитровград - Самара" в Красноярском районе Самарской области. Там столкнулись два легковых автомобиля - "КИА Серато" и "Шевроле". По предварительным данным, водитель "КИА" превысил безопасную скорость и вылетел на встречку, где врезался в другую иномарку.

Смертельные травмы получили и скончались на месте столкновения пять человек, находящихся в салоне "Шевроле". Среди них 41-летний водитель, 43-летняя женщина, 18-летняя девушка, 6-летняя девочка и 19-летний житель Татарстана.

Фото: МВД Самарской области

39-летний водитель корейской иномарки так же получил смертельные травмы и скончался в карете "скорой помощи" во время госпитализации, сообщили в МВД Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU