Минниханов и Метшин посадили ивы в «Саду памяти»

2 Май 2020 2020-05-02T17:30:39+03:00

Акция приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

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2 мая президент Татарстана Рустам Минниханов и Мэр Казани Ильсур Метшин присоединились к международной акции «Сад памяти». Она приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На территории парка Победы посадили 75 ив.

В посадке деревьев также участвовали главный федеральный инспектор Татарстана Виктор Демидов, министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров и активисты движения «Волонтеры Победы». В период пандемии коронавируса посадка деревьев проходит в основном силами Министерства лесного хозяйства Татарстана и его подведомственных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU