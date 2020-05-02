Минниханов и Метшин посадили ивы в «Саду памяти»
2 мая президент Татарстана Рустам Минниханов и Мэр Казани Ильсур Метшин присоединились к международной акции «Сад памяти». Она приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На территории парка Победы посадили 75 ив.
В посадке деревьев также участвовали главный федеральный инспектор Татарстана Виктор Демидов, министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров и активисты движения «Волонтеры Победы». В период пандемии коронавируса посадка деревьев проходит в основном силами Министерства лесного хозяйства Татарстана и его подведомственных учреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU