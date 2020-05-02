2020-05-02T18:17:21+03:00
Происшествия

В Чувашии задержали мужчину, подозреваемого в серии краж велосипедов

Злоумышленник похитил 6 транспортных средств
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба МВД Чувашии.Фото: пресс-служба МВД Чувашии.
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В Чувашии полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии краж велосипедов у местных жителей. Сообщать о кражах граждане стали с 15 апреля. Несмотря на самоизоляцию, транспортные средства похищались ночью из подъездов жилых домов. Злоумышленника не останавливали велозамки, всего за несколько дней было похищено 6 велосипедов стоимостью порядка 10-16 тысяч рублей.

Полицейские задержали жителя Канашского района, подозреваемого в этих преступлениях. Ранее неоднократно судимый за кражи, мошенничество и угон 21-летний молодой человек уже успел продать 3 велосипеда, еще столько же было у него изъято.

– В настоящее время проводятся мероприятия по возвращению всех похищенных велосипедов законным владельцам. По факту совершенных краж возбуждено уголовное дело. В отношении злоумышленника избрана мера принуждения в виде задержания, – сообщили в пресс-службе МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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