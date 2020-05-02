2020-05-02T14:17:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Казань на 8 месте по индексу самоизоляции среди городов-миллионников России

Также этот показатель ниже других городов в Татарстане
Наиля ГАЛИМОВА
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Самые высокие показатели уровня самоизоляции в Татарстане у Лениногорска и Бугульмы.Самые высокие показатели уровня самоизоляции в Татарстане у Лениногорска и Бугульмы.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Утром 2 мая, в субботу, в Казани и Чистополе индекс самоизоляции оказался самым низким среди городов Татарстана. Об этом сообщает «Яндекс». По его информации показатель городов равен 3,4 баллам, что означает, что на их улицах много людей.

Самые высокие показатели уровня самоизоляции в Татарстане у Лениногорска (3,9) и Бугульмы (3,8). За ними следуют Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Елабуга с индексом 3,6 балла. В Зеленодольске уровень самоизоляции – 3,5 балла.

Среди российских городов-миллионников Казань разместилась на восьмом месте. На первом месте по дисциплинированности оказалась Москва с индексом 3,9 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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