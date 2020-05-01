Упал со скутера и был сбит поездом: в Татарстане погиб 15-летний подросток
Сегодня днем, 1 мая, в Татарстане на железнодорожный переезде Атлашкино перед приближающимся поездом на рельсы выехал скутер с двумя молодыми людьми.
По словам очевидцев, пассажир двухколесного транспорта не удержался на сиденье и упал прямо на пути – его насмерть сбило железнодорожным грузовым составом. Водитель скутера с места происшествия скрылся. Погибшим же оказался 15-летний подросток. На месте сейчас работают следователи, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также внесено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных происшествий, - сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России.
ИСТОЧНИК KP.RU
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