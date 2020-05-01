Режим самоизоляции в Татарстане: гулять с детьми во дворе дома не запрещено
На очередном онлайн-брифинге руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова уточнила, что во время режима самоизоляции из-за коронавируса гулять с детьми на улице все-таки можно. Причем без получения каких –либо цифровых пропусков на это. Оказалось, что в глазах властей, если ребенок гуляет с родителями в пределах двора своего дома, это выглядит как поход в ближайший магазин или вынос мусора в пределах 100 метров.
При этом, по словам Галимовой, во время прогулки с детьми нужно так же соблюдать все противовирусные меры.
ИСТОЧНИК KP.RU
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