2020-05-01T13:34:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Татарстане: гулять с детьми во дворе дома не запрещено

Вот только при этом должны соблюдаться все меры по защите от коронавируса
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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На очередном онлайн-брифинге руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова уточнила, что во время режима самоизоляции из-за коронавируса гулять с детьми на улице все-таки можно. Причем без получения каких –либо цифровых пропусков на это. Оказалось, что в глазах властей, если ребенок гуляет с родителями в пределах двора своего дома, это выглядит как поход в ближайший магазин или вынос мусора в пределах 100 метров.

При этом, по словам Галимовой, во время прогулки с детьми нужно так же соблюдать все противовирусные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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