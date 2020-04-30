Купить геотекстиль для садовых дорожек

30 Апр 2020 2020-04-30T15:45:38+03:00

Купить геотекстиль можно на сайте «Норма Групп».

Высококачественный геотекстиль от Норма Групп. Средний ценовой сегмент. Купить защиту для садовых дорожек. Доставка по всей Казани. Индивидуальный подход

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Геотекстиль это специальное тканевое полотно, служащее для защиты и укрепления дорожек от расползания и разрушения под гнетом регулярного воздействия влаги. Материал похож на обычную ткань, состоящую из прессованных синтетических нитей.

Какой геотекстиль применяется на даче

Выделяют три основных типа материала используемого для садовых дорожек и для укрывания грядок. На складе «Норма Групп» представлены следующие виды геотекстиля:

• ткань на основе полиэфира. Ключевое достоинство указанного материала – экологичность и безопасность.

• ткань на основе полипропилена. Материал характеризуется высоким уровнем устойчивости и прочности. Свободно контактирует с негативными внешними факторами, отводит лишнюю влагу за счет встроенных свойств фильтрации;

• ткань на основе нескольких компонентов. Сочетание нескольких материалов благотворно отражается на общих свойствах.

Купить геотекстиль можно на сайте «Норма Групп». Продажа от 1 рулона цена от 16 рублей за м2.

Менеджеры помогут подобрать геоткань с учетом сферы использования.

Склад геотекстиля в Казани: п. Чебокса ул. Заводская дом 1. тел.:(843)208-50-60 и 222-2978. Реклама.