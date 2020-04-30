Купить геотекстиль для садовых дорожек
Геотекстиль это специальное тканевое полотно, служащее для защиты и укрепления дорожек от расползания и разрушения под гнетом регулярного воздействия влаги. Материал похож на обычную ткань, состоящую из прессованных синтетических нитей.
Какой геотекстиль применяется на даче
Выделяют три основных типа материала используемого для садовых дорожек и для укрывания грядок. На складе «Норма Групп» представлены следующие виды геотекстиля:
• ткань на основе полиэфира. Ключевое достоинство указанного материала – экологичность и безопасность.
• ткань на основе полипропилена. Материал характеризуется высоким уровнем устойчивости и прочности. Свободно контактирует с негативными внешними факторами, отводит лишнюю влагу за счет встроенных свойств фильтрации;
• ткань на основе нескольких компонентов. Сочетание нескольких материалов благотворно отражается на общих свойствах.
Купить геотекстиль можно на сайте «Норма Групп». Продажа от 1 рулона цена от 16 рублей за м2.
Менеджеры помогут подобрать геоткань с учетом сферы использования.
Склад геотекстиля в Казани: п. Чебокса ул. Заводская дом 1. тел.:(843)208-50-60 и 222-2978. Реклама.