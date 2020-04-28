Режим самоизоляции в Казани 2020: продуктовые наборы бесплатно получат почти 15 тысяч семей

28 Апр 2020 2020-04-28T18:32:39+03:00

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В этот вторник, 28 апреля, на заседании городского оперштаба по борьбе с распространением коронавируса руководитель Исполкома Казани Денис Калинкин сообщил, что в ближайшие дни по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова начнется выдача бесплатных продуктовых наборов особо нуждающимся горожанам.

Это одиноко проживающие граждане старше 65 лет с доходами ниже прожиточного минимума; дети из семей с доходами ниже прожиточного минимума, в которых родитель уклоняется от уплаты алиментов; дети из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, имеющие в своем составе детей в возрасте старше 8 лет; семьи, находящиеся в социально опасном положении; семьи, в которых обязанности по опеке и попечительству исполняются на безвозмездной основе; дети, чьи родители являются самозанятыми или индивидуальными предпринимателями в областях, наиболее пострадавших от кризиса.

Пока речь идет о 14967 казанских семей. При этом для получения помощи людям из последней категории нужно обратиться в районные администрации, так как их списки у соцслужб пока не имеются:

+7(843)519-34-47 – Авиастроительный и Ново-Савиновский районы;

+7(843)264-3141 – Вахитовский и Приволжский районы;

+7(843)557-76-10 – Кировский и Московский районы;

+7(843)272-35-03 – Советский район.

Нуждающимся будут выдавать продуктовые наборы один раз в две недели в течение двух месяцев, в них входят: гречневая крупа, горох, овсяные хлопья, мука пшеничная, макароны, подсолнечное масло, сахарный песок, тушенка, чай, вафли и шоколад.

ИСТОЧНИК KP.RU