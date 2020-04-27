Из-за коронавируса застрявшими за рубежом остаются 222 жителя Чувашии

27 Апр 2020 2020-04-27T17:34:24+03:00

23 из них – это несовершеннолетние

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27 апреля на родину из заграницы были возвращены еще 10 жителей Чувашии, которые застряли из-за пандемии коронавируса – международное авиасообщение было прекращено.

Так, ночью 27 апреля в Уфе приземлился самолет с российскими туристами, которых удалось вывезти из Гоа (Индия). Среди них 8 жителей Чувашии (все взрослые).

Оттуда их вернули обратно в республику на автобусе. Прибывших поместили на обсервацию в санатории «Лесная сказка» Моргаушского района. Туристы сдадут анализы и пробудут на карантине две недели.

Кроме того, этим утром в Самаре приземлился самолет с еще одной партией застрявших российских туристов. Их привезли из Бангкока (Таиданд). Среди вернувшихся двое взрослых жителя Чувашии.

Для начала их отвезли в Татарстан, где вернувшиеся туристы проходят через карантин в санатории «Васильевский». В скором времени этих двух вновь прибывших перевезут на родину, в Чувашию, на обсервацию в одном из санаториев в Моргаушском районе.

В итоге по данным на 27 апреля за границей застрявшими остаются еще 222 жителя Чувашии, 23 из них – это несовершеннолетние.

- Наибольшая часть из них остается в Таиланде, Индии, США, - сообщают в правительстве республики.

ИСТОЧНИК KP.RU