2020-04-27T17:34:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса застрявшими за рубежом остаются 222 жителя Чувашии

23 из них – это несовершеннолетние
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

27 апреля на родину из заграницы были возвращены еще 10 жителей Чувашии, которые застряли из-за пандемии коронавируса – международное авиасообщение было прекращено.

Так, ночью 27 апреля в Уфе приземлился самолет с российскими туристами, которых удалось вывезти из Гоа (Индия). Среди них 8 жителей Чувашии (все взрослые).

Оттуда их вернули обратно в республику на автобусе. Прибывших поместили на обсервацию в санатории «Лесная сказка» Моргаушского района. Туристы сдадут анализы и пробудут на карантине две недели.

Кроме того, этим утром в Самаре приземлился самолет с еще одной партией застрявших российских туристов. Их привезли из Бангкока (Таиданд). Среди вернувшихся двое взрослых жителя Чувашии.

Для начала их отвезли в Татарстан, где вернувшиеся туристы проходят через карантин в санатории «Васильевский». В скором времени этих двух вновь прибывших перевезут на родину, в Чувашию, на обсервацию в одном из санаториев в Моргаушском районе.

В итоге по данным на 27 апреля за границей застрявшими остаются еще 222 жителя Чувашии, 23 из них – это несовершеннолетние.

- Наибольшая часть из них остается в Таиланде, Индии, США, - сообщают в правительстве республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 1 мая в Чувашии вводятся дополнительные электрички
Домофона нет, а деньги платили: в Казани УК заставили сделать перерасчет
Жителя Татарстана будут судить за расправу над своей семьей
ВТБ и «Этажи» провели рекордное число ипотечных сделок
Из-за коронавируса застрявшими за рубежом остаются 222 жителя Чувашии
Стало известно, какая погода ожидается в Татарстане в начале мая 2020
Требоавли "подарить" "Мерседес": Двоих казанцев заподозрили в похищении человека
9 Мая в Казани откроют новый памятник Советскому солдату
ВТБ в Татарстане выдает кредиты бизнесу на выплату зарплаты
Дождь, гроза и сильный ветер: в Татарстане на 28 апреля объявили штормовое предупреждение
В Татарстане на заправке КАМАЗ сбил пешехода
Программист и врач: топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Казани за апрель 2020
В Татарстане стоящий на учете в психдиспансере сын накинулся с ножом на родителей
С 27 апреля в Казани завершается отопительный сезон 2019/2020
В Казани запустили садово-дачные автобусы
Электричка из Албабы будет прибывать в Казань на 20 минут раньше
В Казани "краснобус" врезался в столб, пострадала пассажирка