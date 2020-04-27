Дождь, гроза и сильный ветер: в Татарстане на 28 апреля объявили штормовое предупреждение
Гидрометцентр Татарстана объявил на 28 апреля в республике штормовое предупреждение. Так, с 10.00 и до 19.00 на территории региона местами ожидаются сильный ветер до 20 м/с, в отдельных районах до 24 м/с (в Казани до 18 м/с), а также сильный дождь и гроза.
При этом днем температура воздуха будет в пределах от +7 до +12 градусов (в Казани от +10 до +12). В восточных же районах Татарстана днем во вторник дело может дойти и до +17.
В среду, 29 апреля, в регионе осадки в видео дождя и мокрого снега прогнозируются лишь ночью и утром. Днем же пройдет небольшой дождь и то только местами. Ветер останется сильным – до 20 м/с, максимальная температура воздуха днем – от +10 до +15 градусов.
В четверг, 30 апреля, погода существенно не изменится – дожди и сильный ветер, при этом днем столбики термометра покажут максимум +14.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «погода в Татарстане»