9 Мая в Казани откроют новый памятник Советскому солдату
Праздничные мероприятия в столице Татарстана начнутся уже 1 мая, когда в парке Победы произойдет символическое поднятие Знамени Победы. Его поднимут на пятидесятиметровый флагшток, который установлен в парке.
9 мая в парке Победы состоится онлайн открытие нового памятника Советскому солдату. Его прообразом стал уроженец татарской деревни Янагушево в Башкирской АССР Гази Загитов. 30 апреля в 22.40 он вместе с однополчанами водрузил флаг над Рейхстагом. Автором памятника выступил московский скульптор Никита Мазаев.
Обе церемонии - и поднятия флага, и открытие нового памятника пройдет в режиме онлайн в социальных сетях мэрии Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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