9 Мая в Казани откроют новый памятник Советскому солдату

27 Апр 2020 2020-04-27T16:12:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Праздничные мероприятия в столице Татарстана начнутся уже 1 мая, когда в парке Победы произойдет символическое поднятие Знамени Победы. Его поднимут на пятидесятиметровый флагшток, который установлен в парке.

9 мая в парке Победы состоится онлайн открытие нового памятника Советскому солдату. Его прообразом стал уроженец татарской деревни Янагушево в Башкирской АССР Гази Загитов. 30 апреля в 22.40 он вместе с однополчанами водрузил флаг над Рейхстагом. Автором памятника выступил московский скульптор Никита Мазаев.

Обе церемонии - и поднятия флага, и открытие нового памятника пройдет в режиме онлайн в социальных сетях мэрии Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU