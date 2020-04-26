2020-04-26T16:23:03+03:00
Коронавирус Covid-19

В Казань возвращаются 31 турист, прилетевший с Бали

Самолет, на котором вывезли 235 чловек, приземлился в Самаре
Лика ИСАЕВА
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Татарстанцев привезли в Самарскую областьТатарстанцев привезли в Самарскую областьФото: Алина НИЗАМОВА
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Сегодня, 26 апреля, в самарский аэропорт из аэропорта Денпасара (Бали, Индонезия) прибыл самолет, на котором вернулись 235 россиян. Жители сразу нескольких регионов не сумели выбраться с индонезийского острова после того, как между странами прекратилось авиасообщение в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

На борту самолета находились жители Татарстана, 31 человек. Часть пассажиров - 28 жителей Самарской области, сразу отправлены в обсерватор на карантин в 14 дней.

Вернувшиеся татарстанцы также отправлены на карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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