2020-04-26T14:50:28+03:00
Звезды

В Татарстане стали известны имена лауреатов Тукаевской премии

Их имена огласили на сайте министерства культуры республики
Лика ИСАЕВА
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В день рождения великого татарского поэта Рустам Минниханов возложил цветы к его памятникуВ день рождения великого татарского поэта Рустам Минниханов возложил цветы к его памятникуФото: Из материалов пресс-службы
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Сегодня, 26 апреля, отмечают 134-летие со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Рустам Минниханов, президент республики, возложил цветы к памятнику поэта в Казани в сквере имени Габдуллы Тукая. Из-за эпидемиологической ситуации в связи с пандемией коронавируса мероприятие прошло без массового скопления людей, сообщили в минкультуры Татарстана.

В день памяти Габдуллы Тукая озвучили имена лауреатов премии в его честь Фото: Из материалов пресс-службы

В день памяти Габдуллы Тукая озвучили имена лауреатов премии в его честьФото: Из материалов пресс-службы

В этот день стали известны имена лауреатов государственной премии Татарстана имени великого татарского поэта.

Ими стали:

- Газиев Идрис Мударисович – за сольные программы из произведений татарских композиторов и народных песен, музыкально-просветительскую деятельность;

- Осокин Денис Сергеевич – за сборник произведений «Огородные пугала с ноября по март»;

- Салаватов Ренат Салаватович, Александров Юрий Исаакович, Герасименко Виктор Григорьевич, Гатина Гулнора Рустамжоновна – за постановку оперы Резеды Ахияровой «Сююмбике»;

- Хамидуллин Лирон Хайдарович – за книги «Дэрдменд», «Буранлы төндә» («В метельную ночь»), «Зарницы на горизонте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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