2020-04-24T18:09:17+03:00
Общество

Погода на выходные в Татарстане: ветер до 24 м/с и потепление до +20

Особенно тепло должно быть именно в восточных районах республики
Олег ЛУГОВОЙ
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Сильный ветер в республике будет наблюдаться и в субботу, и в воскресенье.Сильный ветер в республике будет наблюдаться и в субботу, и в воскресенье.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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25 апреля в Татарстане погода будет формироваться под воздействием активных атмосферных фронтов западного циклона, сообщает Гидрометцентр республики. Это значит, что ситуация только ухудшится.

Так, согласно прогнозам, в эту субботу осадки в виде снега, в том числе и мокрого, еще будут наблюдаться, но только ночью. Температура воздуха будет в пределах от -1 до +4, на дорогах местами возможна гололедица.

Утром и днем снег, начиная с западных районов, сменится дождем, местами сильным, а также грозой. Не обойдется без сильного ветра – местами до 24 м/с. Днем столбики термометров будут показывать от +7 до +12, а вот в восточных районах дело может дойти и до +16 градусов.

В воскресенье, 26 апреля, в Татарстане сохранится неустойчивая погода. Все тот же сильный ветер – до 20 м/с, температура воздуха днем – от +10 до +15. Вот только в восточных районах республики ожидается от +15 до +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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