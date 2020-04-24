“Воспользовались режимом самоизоляции”: в Казани разбирают историческое здание улице Назарбаева

24 Апр 2020 2020-04-24T16:05:07+03:00

В комитете по охране объектов культурного наследия отметили, что постройка находится в аварийном состоянии [фото]

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Пока тысячи казанцев сидят на самоизоляции, на улице Назарбаева разбирают двухэтажное здание 1934 года. Сначала в нем была школа, после - отдел полиции.

Помощник главы Татарстана Олеся Балтусова на своей соцстранице отметила, что уже пыталась связаться с собственниками объекта, а также обращалась в министерства и ведомства.

- В традициях подсечно-огневого градостроительства сносят в праздники и выходные, а сейчас воспользовались режимом самоизоляции. Уничтожителям карантин не объявляли. Еще раз. Это объект из списка предмета охраны исторических памятников Казани. Охраняться должен, по риторике комитета по охране объектов культурного наследия (ОНК) Татарстана, - отметила Балтусова. - Кто дал разрешение на снос? Неизвестно.

Фото: facebook.com/obaltusova

В свою очередь активистка Мария Леонтьева опубликовала открытое обращение к комитету ОНК, на что ей там ответили, что здание не является объектом культурного наследия, но относится к исторической средовой застройке.

- В марте текущего года проведено комплексное обследование, по результатам которого установлено аварийное техническое состояние строительных конструкций и здания в целом. Согласно техническому заключению, здание находится в зоне с высоким уровнем грунтовых вод, что приводит к постоянному затоплению подвала здания и прогрессирующему разрушению бутовой и кирпичной кладки стен подвальной части здания. Фундаменты, находящиеся постоянно в сыром состоянии, подверглись деструкции, дальнейшая безопасная эксплуатация не обеспечивается, - считают в комитете.

Здание в любой момент может обрушится и угрожает безопасности людей. Поэтому объект было решено демонтировать, а после воссоздать в первоначальном виде.

- Эскизный проект здания в настоящее время разрабатывается с учетом всех требований по сохранению предмета охраны исторического поселения. Проект нового здания, приспособленного под современное использование, в обязательном порядке должен будет пройти согласование на градостроительном совете при главном архитекторе города, межведомственной комиссии при мэрии Казани и межведомственной комиссии при президенте Татарстана, - отметили в комитете ОНК.

ИСТОЧНИК KP.RU