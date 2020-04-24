Дачный сезон 2020 в Казани: до садовых обществ запустили автобусы

24 Апр 2020 2020-04-24T15:04:41+03:00

Пока намечены только утренние и вечерние рейсы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Несмотря на самоизоляцию в Казани никто из горожан не желает отказываться от поездок на свои огороды, тем более дачный сезон 2020 никто не отменял. Показатель тому популярность цифровых пропусков на выход из дома – это поездка на дачу.

Не стали этому препятствовать и местные власти. Так, с этой пятницы, 24 апреля, из Казани запускается ряд автобусных маршрутов в садовые общества.

Это Казань - совхоз Матюшинский (дачные поселки) и Казань - Шали. По первому направлению автобусы с остановки на улице Шаляпина будут отправляться в 8.30 и 15.50, обратно – в 9.30 и 17.00. А в Шали с остановки около автовокзала «Восточный» в 08.30 и 16.00, обратно - в 10.00 и 17.00.

Кроме того, со следующего понедельника, 27 апреля, возобновится движение автобусов и следующим пригородным направлениям:

- Казань (в 08.00 и 16.00 с остановки у автовокзала «Восточный») - Ленино-Кокушкино (в 09.00 и 17:00);

- Казань (в 05.50 и 16.30 с остановки «Советская площадь») - Кощаково (в 06.20 и 17.00);

- Казань (07.45 и 16.00 с остановки «Компрессорный завод») - Усады (в 08.30 и 17.00);

- Казань (07.45 и 16.00 с остановки «Компрессорный завод») - Бирюли (08.30 и 17.00).

Данное расписание будет действовать на время самоизоляции в Татарстане.

ИСТОЧНИК KP.RU