2020-04-24T10:44:28+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле возбудили уголовное дело по факту падения с вышки маляра-штукатура

42-летняя женщина получила тяжелые травмы головы
Лика ИСАЕВА
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Возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное делоФото: Из материалов пресс-службы
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ЧП на стройке в столице Марий Эл произошло еще 1 октября 2019 года, но результаты предварительного расследования Госинспекции труда региона поступили недавно в СУ СКР Марий Эл.

Выяснилось, что 1 октября 2019 года во время работ на высоте с вышки-туры упала 42-летняя штукатур-маляр. В результате падения женщина получила тяжелые травмы головы, которые проведенная экспертиза оценила как тяжкие.

По данному факту СУ СКР Марий Эл возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

ИСТОЧНИК KP.RU

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