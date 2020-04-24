В Йошкар-Оле возбудили уголовное дело по факту падения с вышки маляра-штукатура

24 Апр 2020 2020-04-24T10:44:28+03:00

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ЧП на стройке в столице Марий Эл произошло еще 1 октября 2019 года, но результаты предварительного расследования Госинспекции труда региона поступили недавно в СУ СКР Марий Эл.

Выяснилось, что 1 октября 2019 года во время работ на высоте с вышки-туры упала 42-летняя штукатур-маляр. В результате падения женщина получила тяжелые травмы головы, которые проведенная экспертиза оценила как тяжкие.

По данному факту СУ СКР Марий Эл возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

ИСТОЧНИК KP.RU