СМИ: "Рубин" предлагает 35 миллионов рублей в год полузащитнику "Зенита" Шатову
Чемпионат России по футболу, как известно, приостановили из-за распространения коронавируса еще в середине марта. Раньше мая сезон не возобновится. Меж тем, некоторые клубы уже рассматривают варианты усиления состава на предстоящий чемпионат.
Так, казанскому "Рубину" приписывают интерес к полузащитнику санкт-петербургского "Зенита" Олегу Шатову. По данным ряда СМИ, стороны уже ведут переговоры. Называется и предлагаемая Шатову зарплата - 35 миллионов рублей в год.
Состоится ли переход, пока не ясно. На Шатова есть и другие претенденты - московское "Динамо" и "Сочи".
ИСТОЧНИК KP.RU