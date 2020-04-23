2020-04-23T19:02:29+03:00
Спорт

СМИ: "Рубин" предлагает 35 миллионов рублей в год полузащитнику "Зенита" Шатову

Полузащитник с большой долей вероятности покинет петербургский клуб, один из вариантов продолжения карьеры - переезд в Казань
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: ФК "Зенит".Фото: ФК "Зенит".
Изменить размер текста:

Чемпионат России по футболу, как известно, приостановили из-за распространения коронавируса еще в середине марта. Раньше мая сезон не возобновится. Меж тем, некоторые клубы уже рассматривают варианты усиления состава на предстоящий чемпионат.

Так, казанскому "Рубину" приписывают интерес к полузащитнику санкт-петербургского "Зенита" Олегу Шатову. По данным ряда СМИ, стороны уже ведут переговоры. Называется и предлагаемая Шатову зарплата - 35 миллионов рублей в год.

Состоится ли переход, пока не ясно. На Шатова есть и другие претенденты - московское "Динамо" и "Сочи".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани на 21 день перекроют движение по улице Петра Витера
В Чебоксарах мужчина с ножом в сауне напал на двух парней
СМИ: "Рубин" предлагает 35 миллионов рублей в год полузащитнику "Зенита" Шатову
За сутки в Татарстане составили более 1,4 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции
В Татарстане очевидцы не сумели спасти рыбака, упавшего в воду с лодки
В Набережных Челнах прокуратура проверяет предприятия, в которых сотрудники заразились covid-19
Акция Бессмертный полк 2020 в Казани: шествие будет виртуальным
Когда завершится отопительный сезон 2019/2020 в Казани
Самоизоляция в Татарстане 2020: за три дня выдали более 15 000 пропусков в парикмахерскую
В Татарстане во время пожара едва не погибла пенсионерка
Самоизоляция в Татарстане 2020: меры поддержки малого и среднего бизнеса
Марий Эл вошла в ТОП-10 регионов России по числу проведенных тестов на коронавирус
В Набережных Челнах перед своим днем рожденья пропал Александр Семков
ВТБ рефинансировал рекордный объем ипотеки
В Казани новую улицу назовут в честь министра юстиции ТАССР Анаса Тазетдинова
К парку 500-летия Чебоксар построят новую дорогу за 34,5 миллиона рублей
Рамадан 2020 в Казани: ежедневно по 1 000 ифтар-наборов будут отправлять нуждающимся
Стало известно на каких улицах в Казани исчезнут «зебры»