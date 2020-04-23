СМИ: "Рубин" предлагает 35 миллионов рублей в год полузащитнику "Зенита" Шатову

23 Апр 2020 2020-04-23T19:02:29+03:00

Полузащитник с большой долей вероятности покинет петербургский клуб, один из вариантов продолжения карьеры - переезд в Казань

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Чемпионат России по футболу, как известно, приостановили из-за распространения коронавируса еще в середине марта. Раньше мая сезон не возобновится. Меж тем, некоторые клубы уже рассматривают варианты усиления состава на предстоящий чемпионат.

Так, казанскому "Рубину" приписывают интерес к полузащитнику санкт-петербургского "Зенита" Олегу Шатову. По данным ряда СМИ, стороны уже ведут переговоры. Называется и предлагаемая Шатову зарплата - 35 миллионов рублей в год.

Состоится ли переход, пока не ясно. На Шатова есть и другие претенденты - московское "Динамо" и "Сочи".

ИСТОЧНИК KP.RU