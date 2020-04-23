Рамадан 2002 в Казани: ежедневно по 1 000 ифтар-наборов будут отправлять нуждающимся

23 Апр 2020 2020-04-23T12:19:24+03:00

Впервые эти наборы будут собираться в течение всего священного месяца

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VIII Республиканский ифтар, посвященный 100-летию ТАССР, охватит до 30 000 человек со всего Татарстана. Это будет своеобразный рекорд - если замысел удастся. До этого удавалось собрать около 15 000 человек.

Но пандемия коронавирусной инфекции ввела свои коррективы. Ифтар во время Рамадана 2020 пройдет в режиме «с доставкой на дом» и с ориентацией исключительно на нуждающихся. Впервые республиканский ифтар пройдет не за раз, а в течение всего священного для мусульман месяца.

Ежедневно по 1 000 ифтар-наборов будут формироваться на стадионе «Ак Барс Арена» и национально-туристического комплекса «Туган Авылым». Эту еду будут передавать благотворительному фонду «Закят», имамам казанских мечетей и мухтасибам районов Татарстана для дальнейшей раздачи нуждающимся по адресам.

- При производстве и доставке ифтар-наборов организаторы предпримут все меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, рекомендованные Роспотребнадзором Татарстана, - сообщили в Духовном управлении мусульман республики.

ИСТОЧНИК KP.RU