На господдержку могут рассчитывать магазины одежды, автосалоны и зоопарки

19 Апр 2020 2020-04-19T15:40:40+03:00

Предприятия могут претендовать на налоговые каникулы и получить субсидии на зарплаты своим сотрудникам. Фото: Валерий РОМАНОВ

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Правительство России расширило перечень отраслей экономики, которые больше всех пострадали от пандемии коронавируса. Как сообщила kp.ru, соответствующее постановление подписал глава кабинета министров страны Михаил Мишустин.

Так, на господдержку теперь могут рассчитывать автосалоны, магазины автозапчастей, магазины одежды и обуви, включая торговые точки на рынках и специализированные лавки, а также музеи и зоопарки. Кроме них в перечне оказались отрасли авиаперевозок, культуры, досуга, развлечений, спорта, туризма, общественного питания, гостиничного и выставочного бизнеса и учреждения, предоставляющие бытовые услуги (салоны красота, парикмахерские, ремонт, химчистка).

Напомним, малые и средние предприятия, сохранившие 90% коллектива, получат субсидии на зарплаты сотрудникам - по по 12 130 рублей на человека. Также они могут претендовать на налоговые каникулы, до сентября обратившись в банк с просьбой пересмотреть график платежей.

ИСТОЧНИК KP.RU