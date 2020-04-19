В Чувашии коронавирус выявили у троих детей от года до четырех лет
На данный момент в Чувашии зафиксировано 165 случаев коронавируса. Среди последних зараженных трое детей от года до четырех лет. Об этом сообщил Минздрав региона.
Напомним, о 27 последних случаях COVID-19 в республике стало известно в субботу, 18 апреля. 17 человек из Чебоксар, два из Урмарского района, три из Янтиковского района, по одному из Цивильска, Канаша, Шумерля, села Порецкое и Комсомольского района. Восемь человек будут лечиться дома, еще 18 - госпитализированы.
В Чувашии вылечились пока лишь шесть инфицированных одна - 79-летняя женщина - скончалась.
ИСТОЧНИК KP.RU