2020-04-19T09:24:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии коронавирус выявили у троих детей от года до четырех лет

На данный момент в регионе зафиксировано 165 случаев заражения
Алина ГАБДУЛИНА
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О 27 последних случаях COVID-19 в республике стало известно в субботу, 18 апреля.О 27 последних случаях COVID-19 в республике стало известно в субботу, 18 апреля.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На данный момент в Чувашии зафиксировано 165 случаев коронавируса. Среди последних зараженных трое детей от года до четырех лет. Об этом сообщил Минздрав региона.

Напомним, о 27 последних случаях COVID-19 в республике стало известно в субботу, 18 апреля. 17 человек из Чебоксар, два из Урмарского района, три из Янтиковского района, по одному из Цивильска, Канаша, Шумерля, села Порецкое и Комсомольского района. Восемь человек будут лечиться дома, еще 18 - госпитализированы.

В Чувашии вылечились пока лишь шесть инфицированных одна - 79-летняя женщина - скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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