Джордан Теодор из УНИКСа стал чемпионом кибертурнира Pro Cup Лиги ВТБ
Единая Лига ВТБ досрочно завершила сезон 2019/20 из-за эпидемиологической ситуации с COVID-19. Чемпион этого сезона не был определен, так как не соблюден спортивный принцип: команды-участники сыграли разное количество матчей, регулярный чемпионат не был завершен.
Однако Лига запустила кибербаскетбольный кубок Pro Cup с участием реальных 7 баскетболистов Лиги. Были созданы 2 группы, по итогам группового этапа двое лучших из каждой группы вышли в плей-офф. Перед началом турнира каждый игрок выбрал себе 5 команд, за каждую из которых сыграл лишь один раз.
Накануне, 15 апреля, определился победитель турнира. Чемпионом кибертурнира Pro Cup стал игрок казанского УНИКСа Джордан Теодор.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Уникс-Казань»