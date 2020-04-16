Джордан Теодор из УНИКСа стал чемпионом кибертурнира Pro Cup Лиги ВТБ

16 Апр 2020 2020-04-16T17:38:32+03:00

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Единая Лига ВТБ досрочно завершила сезон 2019/20 из-за эпидемиологической ситуации с COVID-19. Чемпион этого сезона не был определен, так как не соблюден спортивный принцип: команды-участники сыграли разное количество матчей, регулярный чемпионат не был завершен.

Однако Лига запустила кибербаскетбольный кубок Pro Cup с участием реальных 7 баскетболистов Лиги. Были созданы 2 группы, по итогам группового этапа двое лучших из каждой группы вышли в плей-офф. Перед началом турнира каждый игрок выбрал себе 5 команд, за каждую из которых сыграл лишь один раз.

Накануне, 15 апреля, определился победитель турнира. Чемпионом кибертурнира Pro Cup стал игрок казанского УНИКСа Джордан Теодор.

ИСТОЧНИК KP.RU