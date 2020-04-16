Рустаму Минниханову презентовали проекты строительства на территории исторического поселения Казани

16 Апр 2020 2020-04-16T16:36:28+03:00

Не все они получили одобрение

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В это четверг на онлайн-заседании комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях президенту Татарстана Рустаму Минниханову презентовали строительные проекты в Казани. Всего 11 объектов.

Глава республики выразил надежду, что новые здания не испортят исторический облик столицы Татарстана.

Так, Рустам Минниханов при рассмотрении проекта жилкомплекса на пересечении улиц Павлюхина и Шаляпина, призвал обратить особое внимание внешнему виду здания, который должен соответствовать окружающей застройке.

После была одобрена заявка на возведение на улице Тукая административного здания.

При этом вновь был отклонен и отправлен на доработку проект по строительству офисного здания по адресу: улица Гоголя,8. Авторам порекомендовали работать более аккуратно.

Согласовали, но с учетом доработки выступающих фасадов, проект по возведению многофункционального комплекса с жилым домом на улице Спартаковская.

Рассмотрели и концепцию развития территории объекта культурного наследия регионального значения «Госпиталь гарнизонный». Были представлены три варианта строительства жилкомплекса около госпиталя. Авторы проекта отметили необходимость связности и общественной доступности исторических садов – Госпитального парка и Родионовского сада.

- Ни в коем случае нельзя ограничивать доступ людей на эти объекты. Парковые зоны должны оставаться территориями общего пользования, общедоступными объектами. Никаких ограничений на передвижение быть не должно, - заявил на это Рустам Минниханов.

Также на комиссии были рассмотрены проекты гостиницы на улице Калинина, офисного центра с парковкой на улице Право-Булачной, и нескольких жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU