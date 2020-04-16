2020-04-16T12:03:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Президент Татарстана Рустам Минниханов поможет вернуться в Россию семье из Чувашии, которая из-за коронавируса застряла в Таиланде

По его распоряжению четверых жителей соседнего региона взяли на борт самолета, вылетевшего из Бангкока в Казань
Лика ИСАЕВА
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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Сегодня, 16 апреля, ближе к полуночи в международном аэропорту "Казань" ожидается прибытие рейса воздушного судна из Бангкока (Таиланд). На его борту будет 179 российских туристов застрявших из-за коронавируса за границей.

Большая часть из них - 111 человек, сойдут на землю в Татарстане и отправятся на двухнедельный карантин в казанский санаторий "Ливадия". Остальные пассажиры отправятся в Уфу.

Среди тех, кто возвращается этим самолетом в Россию, семья из четырех человек из Чувашии. Они оказались в Таиланде без денег, когда прекратилось авиасообщение между странами. В отчаяние они написали врио главы Чувашии Олегу Николаеву о своем бедственном положение, и тот обратился за содействием к президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Просьбу помочь "соседям" тот удовлетворил - семья сейчас уже находится на борту а, и после приземления отправляется на карантин в казанский санаторий "Ливадия".

К слову, родственников застрявших в Таиланде туристов просят не встречать самолет - это не безопасно, да и всех сошедших пассажиров сразу увезут в санаторий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поможет вернуться в Россию семье из Чувашии, которая из-за коронавируса застряла в Таиланде
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