Жителя Казани будут судить за порно-переписку с 12-летней школьницей

14 Апр 2020 2020-04-14T17:56:07+03:00

Когда к мужчине пришли правоохранители, то он сразу во всем сознался. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

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Мама 12-летней казанской школьницы летом 2019 года обратила внимание на переписку дочери с 22-летний молодым человеком. Общались они в соцсетях, и сообщения, которые писал дочери взрослый парень, больше напоминали порно-переписку. Женщина обратилась в полицию, там сумели быстро отыскать автора.

Когда стражи порядка зашли в квартиру к 22-летнему жителю Казани, оказалось, что на самом деле ему 46 лет. Свою вину он признал сразу. Экспертиза подтвердила, что такую переписку иначе как порнографической не назовешь.

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного по статьям "Иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 14-летнего возраста" и "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов среди несовершеннолетних с использованием СМИ". Все материалы переданы на рассмотрение в суд, сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU