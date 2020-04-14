2020-04-14T14:01:54+03:00
Происшествия

Притворилась мертвой, чтобы выжить: жителя Татарстана будут судить за нападения на женщин

Жертвы злоумышленника смогли его опознать
Лика ИСАЕВА
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Фигурант уголовного дела уже признал свою вину.Фигурант уголовного дела уже признал свою вину.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Первое нападение на 46-летнюю женщину произошло 17 ноября 2019 года в лесопосадках в казанском поселке Юдино. Незнакомец повалил ее на землю и начал душить. Его жертва притворилась мертвой, и злоумышленник сбежал вместе с ее сумкой.

Спустя несколько часов в этот же день в полицию обратилась 42-летняя жительница Зеленодольска. На нее также напал незнакомец, который повалил ее на землю и начал душить. Затем он схватил рюкзак потерпевшей и сбежал.

Подозреваемого в этих нападениях удалось разыскать и взять под стражу. Им оказался 60-летний татарстанец, который несколько раз уже был судим. В тот день он был пьян, и, по версии следствия, напал на прохожих с целью ограбить. После первого случая он уехал на электричке в Зеленодольск, где снова напал на женщину.

В отношении мужчины, уже признавшего свою вину, возбудили уголовные дела по статьям "Покушение на убийство" и "Грабеж", сообщили в СУ СКР Татарстана. Обе его жертвы опознали нападавшего.

В скором времени обвиняемый предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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