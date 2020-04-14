Кафе, барбершоп и театр: в Казани за нарушения режима самоизоляции закрыли 9 заведений

14 Апр 2020 2020-04-14T11:11:35+03:00

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На 14 апреля только прокуратура Вахитовского района Казани проверила более 170 заведений на предмет соблюдения требований режима самоизоляции из-за коронавируса. В итоге выяснилось, что 9 из них все еще продолжали работать, несмотря на соответствующий запрет.

По искам прокуратуры суд приостановил деятельность:

1. Кафе «Кибер Лаунш» (ул. Лево-Булачная, д.56);

2. Кафе «Лаунж Бар» (ул. Лево-Булачная, д.24);

3. Парикмахерская «Barbershop Brutal» (ул. Московская, д.53/6);

4. Автосалон «MБ Кан Авто» (ул. Московская, д.20);

5. Кальянная «Добрая кальянная» (ул. Профсоюзная, д.25);

6. ООО «Екатеринбург Яблоко» (ул. Профсоюзная, д.2);

7. ООО «Аргаст» (ул. Бехтерева, д.9А)

8. АНО «Казанский камерный театр «Сдвиг» (ул. Лобачевского, д.11);

9. Ресторан, бильярдный клуб «Черчиль» (ул. Волкова, д.60/12).

- Несмотря на ограничительные меры и наличие реальной угрозы массового заражения и распространения COVID-19, перечисленные предприятия продолжали осуществлять свою деятельность в обычном режиме, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU