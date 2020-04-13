Росреестр Татарстана: документы на регистрацию недвижимости можно снова подать в МФЦ

13 Апр 2020 2020-04-13T19:39:11+03:00

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Начиная с 13 апреля в офисах МФЦ Татарстана по предварительной записи можно подать документы на регистрацию прав и кадастровый учет, предоставление сведений из ЕГРН, а также предоставить дополнительные документы.

Как пояснила и.о. заместителя руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Людмила Кулагина, это могут быть документы, которые необходимо донести заявителю в случае приостановления учетно-регистрационных действий в отношении недвижимости. Или, например, письменное согласие на проведение сделок с недвижимостью с помощью электронных цифровых подписей.

- Запрет на совершение электронных сделок без специальной пометки в ЕГРН дает возможность автоматически отклонять любые электронные документы на отчуждение права, даже если документы подало доверенное лицо владельца недвижимости, - напомнила Людмила Кулагина.

Исключение составляют случаи, если документы заверены электронной подписью, выданной Федеральной кадастровой палатой; если сделка проводится с участием нотариусов и органов власти; если электронный пакет документов подает кредитная организация.

Также Людмила Кулагина отметила, что Росреестр Татарстана продолжает принимать документы на регистрацию сделок с недвижимостью в электронном виде. Все основные услуги и сервисы ведомства доступны на официальном сайте Росреестра, включая кадастровый учет объектов недвижимости, регистрация права собственности, получение сведений и выписок из Единого государственного реестра недвижимости, публичная кадастровая карта, справочная информация по объектам недвижимости, сервис проверки выписок из ЕГРН.

ИСТОЧНИК KP.RU