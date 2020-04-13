В городах Татарстана снизился индекс самоизоляции: где именно в республике люди действительно сидят дома

13 Апр 2020 2020-04-13T15:54:36+03:00

В крупных городах на улицах все еще много людей

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По последним данным «Яндекса» относительно высокий индекс самоизоляции в Татарстане сохраняется только в Лениногорске (3,0) и Елабуге (3,1). В остальных же городах показатель не достигает и 3 баллов - на улицах много людей.

Наиболее неудовлетворительный показатель в Набережных Челнах (2,4), Альметьевске (2,6) и Казани (2,7). Таким образом, ежедневный мониторинг по городам республики показывает, что в больших городах на улицах все еще много людей. Далее в Татарстане индекс выглядит следующим образом: Чистополь – 2,8, Нижнекамск – 2,8, Зеленодольск – 2,9, Бугульма – 2,9.

ИСТОЧНИК KP.RU