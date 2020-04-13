В жилом массиве Салмачи в Казани введен карантин по бешенству
В субботу, 11 апреля, в жилом массиве Салмачи в Казани ввели карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.
Так, в Салмачах запрещается продавать домашних животных и вывозить их за пределы жилмассива. Местным жителям также нельзя отлавливать диких животных, убивать их на мясо. Кроме того, нельзя использовать в пищу молоко зараженных животных и кормить им скот, кошек или собак.
Ограничения будут действовать до окончания двух месяцев со дня последнего случая заболевания бешенством.
ИСТОЧНИК KP.RU
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