В жилом массиве Салмачи в Казани введен карантин по бешенству

13 Апр 2020 2020-04-13T13:07:34+03:00

Ограничения будут действовать до окончания двух месяцев со дня последнего случая заболевания бешенством. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В субботу, 11 апреля, в жилом массиве Салмачи в Казани ввели карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Так, в Салмачах запрещается продавать домашних животных и вывозить их за пределы жилмассива. Местным жителям также нельзя отлавливать диких животных, убивать их на мясо. Кроме того, нельзя использовать в пищу молоко зараженных животных и кормить им скот, кошек или собак.

Ограничения будут действовать до окончания двух месяцев со дня последнего случая заболевания бешенством.

ИСТОЧНИК KP.RU