Сотрудники ДПС в Казани помогли отцу с заболевшим ребенком доехать до больницы

11 Апр 2020 2020-04-11T20:40:08+03:00

В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает

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В Казани сотрудники ДПС помогли отцу с заболевшим ребенком доехать до больницы. К полицейским во время несения службы обратился водитель иномарки. Мужчина попросил сопроводить его автомобиль до ближайшей больницы. Он рассказал, что в с ним в машине находится его ребенок, у которого высокая температура.

Доложив об этом в дежурную часть, сотрудники Госавтоинспекции уже через несколько минут доставили больного ребенка и его отца в приемный покой ДРКБ. Там несовершеннолетнему оказали медицинскую помощь, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU