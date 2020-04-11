Сотрудники ДПС в Казани помогли отцу с заболевшим ребенком доехать до больницы
В Казани сотрудники ДПС помогли отцу с заболевшим ребенком доехать до больницы. К полицейским во время несения службы обратился водитель иномарки. Мужчина попросил сопроводить его автомобиль до ближайшей больницы. Он рассказал, что в с ним в машине находится его ребенок, у которого высокая температура.
Доложив об этом в дежурную часть, сотрудники Госавтоинспекции уже через несколько минут доставили больного ребенка и его отца в приемный покой ДРКБ. Там несовершеннолетнему оказали медицинскую помощь, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU