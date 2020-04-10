«Поднял на меня руку»: жена актера Павла Прилучного заявила о насилии во время самоизоляции
Разъехались и будут разводиться – заявили в этом году актер Павел Прилучный и его супруга Агата Муцениеце. Но как оказалось, это были только планы.
На время самоизоляции из-за коронавируса пара с детьми уединилась в загородном доме в надежде сохранить брак.
Но накануне между супругами произошел конфликт, который, можно сказать, поставил точку в отношениях Павла и Агаты.
Муцениеце веля прямой эфир в инстаграме, когда муж выхватил у нее телефон и выбросил гаджет в окно.
- Пандемия дается плохо. Пишу с аккауанта мамы. Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довел до слез, он поднимал на меня руку. Он в неадеквате! Не могу остановить его. Выгоняет нас из дома, завтра уедем в квартиру. Не могу не выложить, у меня нет другого оружия, кроме как публичность. Завтра постараюсь купить новый телефон. Просто знайте, что так…, - написала в соцсети Агата.
Подруга семьи подтвердила kp.ru, что Муцениеце вместе с детьми уехала в московскую квартиру, а сегодня утром Павел уже извинился перед женой.
Агата Муцениеце рассказала, что Павел Прилучный выгнал ее из дома во время коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU