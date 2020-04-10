«Поднял на меня руку»: жена актера Павла Прилучного заявила о насилии во время самоизоляции

10 Апр 2020 2020-04-10T18:23:28+03:00

В надежде на примирение пара уединилась в загородном доме [видео]

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Разъехались и будут разводиться – заявили в этом году актер Павел Прилучный и его супруга Агата Муцениеце. Но как оказалось, это были только планы.

На время самоизоляции из-за коронавируса пара с детьми уединилась в загородном доме в надежде сохранить брак.

Но накануне между супругами произошел конфликт, который, можно сказать, поставил точку в отношениях Павла и Агаты.

Муцениеце веля прямой эфир в инстаграме, когда муж выхватил у нее телефон и выбросил гаджет в окно.

- Пандемия дается плохо. Пишу с аккауанта мамы. Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довел до слез, он поднимал на меня руку. Он в неадеквате! Не могу остановить его. Выгоняет нас из дома, завтра уедем в квартиру. Не могу не выложить, у меня нет другого оружия, кроме как публичность. Завтра постараюсь купить новый телефон. Просто знайте, что так…, - написала в соцсети Агата.

Подруга семьи подтвердила kp.ru, что Муцениеце вместе с детьми уехала в московскую квартиру, а сегодня утром Павел уже извинился перед женой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/772290" frameborder="0"></iframe> Агата Муцениеце рассказала, что Павел Прилучный выгнал ее из дома во время коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU