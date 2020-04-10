2020-04-10T18:23:28+03:00
Звезды

«Поднял на меня руку»: жена актера Павла Прилучного заявила о насилии во время самоизоляции

В надежде на примирение пара уединилась в загородном доме [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Не всем самоизоляция дается легко.Не всем самоизоляция дается легко.Фото: Личный архив
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Разъехались и будут разводиться – заявили в этом году актер Павел Прилучный и его супруга Агата Муцениеце. Но как оказалось, это были только планы.

На время самоизоляции из-за коронавируса пара с детьми уединилась в загородном доме в надежде сохранить брак.

Но накануне между супругами произошел конфликт, который, можно сказать, поставил точку в отношениях Павла и Агаты.

Муцениеце веля прямой эфир в инстаграме, когда муж выхватил у нее телефон и выбросил гаджет в окно.

- Пандемия дается плохо. Пишу с аккауанта мамы. Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довел до слез, он поднимал на меня руку. Он в неадеквате! Не могу остановить его. Выгоняет нас из дома, завтра уедем в квартиру. Не могу не выложить, у меня нет другого оружия, кроме как публичность. Завтра постараюсь купить новый телефон. Просто знайте, что так…, - написала в соцсети Агата.

Подруга семьи подтвердила kp.ru, что Муцениеце вместе с детьми уехала в московскую квартиру, а сегодня утром Павел уже извинился перед женой.

Агата Муцениеце рассказала, что Павел Прилучный выгнал ее из дома во время коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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