2020-04-10T15:16:52+03:00
Происшествия

В Чувашии в ДТП "Лады" и "Газели" один человек погиб, два пострадали

Авария произошла в Батыревском районе республики [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: ГИБДД ЧувашииФото: ГИБДД Чувашии
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 9 апреля, в 7.30 на 93-километре автодороги А-151 "Ульяновск-Цивильск" возле села Батырево в Батыревском районе республики.

По предварительным данным, водитель отечественной легковушки ВАЗ-2114 грубо нарушил правила дорожного движения - выезжая с второстепенной дороги со стороны села Туруново он не уступил дорогу фургону "Газель", который двигался по главной. Произошло столкновение.От удара фургон завалился набок. Его водитель получил легкие травмы.

Фото: ГИБДД Чувашии

Фото: ГИБДД Чувашии

Легковушка же после аварии вылетела в кювет. Одна из пассажирок получила смертельные травмы - женщина скончалась. А ее попутчица смогла выжить, ее с места ДТП доставили в больницу.

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Будьте здоровы! Берегите себя!

ИСТОЧНИК KP.RU

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