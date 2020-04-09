2020-04-09T18:32:26+03:00
Звезды

«Я готов сдать свою плазму, чтобы она стала полезна»: у Стаса Михайлова положительный тест на антитела к коронавирусу

50-летний музыкант только выписался из госпиталя «Лапино»
Олег ЛУГОВОЙ
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Певец также сдал 4 теста на сам коронавирус - все они оказались отрицательными.Певец также сдал 4 теста на сам коронавирус - все они оказались отрицательными.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Стас Михайлов не стал скрывать, что прошел курс лечения от пневмонии в клиническом госпитале «Лапино». Сейчас 50-летний музыкант выписался. Сообщает kp.ru.

- У меня 4 теста отрицательные на коронавирус. Но тем не менее двустороння пневмония, которой болеют сейчас очень многие. Почему-то мужская часть населения подвержена сильнее…, - написал Михайлов на своей странице в соцсети.

После выписки певец дома сделал тест на выявление в крови антител к белкам коронавируса – результат положительный.

- Если Роспотребнадзор подтвердит, то я готов сдать свою плазму, чтобы она стала полезна, - сообщил певец.

Музыкант обратится к медикам для подтверждения результатов теста. Если специалисты разрешат, то у Михайлова действительно могут взять кровь, выделить из нее плазму для лечения тяжелых пациентов с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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