«Я готов сдать свою плазму, чтобы она стала полезна»: у Стаса Михайлова положительный тест на антитела к коронавирусу

9 Апр 2020 2020-04-09T18:32:26+03:00

Певец также сдал 4 теста на сам коронавирус - все они оказались отрицательными. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Стас Михайлов не стал скрывать, что прошел курс лечения от пневмонии в клиническом госпитале «Лапино». Сейчас 50-летний музыкант выписался. Сообщает kp.ru.

- У меня 4 теста отрицательные на коронавирус. Но тем не менее двустороння пневмония, которой болеют сейчас очень многие. Почему-то мужская часть населения подвержена сильнее…, - написал Михайлов на своей странице в соцсети.

После выписки певец дома сделал тест на выявление в крови антител к белкам коронавируса – результат положительный.

- Если Роспотребнадзор подтвердит, то я готов сдать свою плазму, чтобы она стала полезна, - сообщил певец.

Музыкант обратится к медикам для подтверждения результатов теста. Если специалисты разрешат, то у Михайлова действительно могут взять кровь, выделить из нее плазму для лечения тяжелых пациентов с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU