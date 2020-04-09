«Я готов сдать свою плазму, чтобы она стала полезна»: у Стаса Михайлова положительный тест на антитела к коронавирусу
Стас Михайлов не стал скрывать, что прошел курс лечения от пневмонии в клиническом госпитале «Лапино». Сейчас 50-летний музыкант выписался. Сообщает kp.ru.
- У меня 4 теста отрицательные на коронавирус. Но тем не менее двустороння пневмония, которой болеют сейчас очень многие. Почему-то мужская часть населения подвержена сильнее…, - написал Михайлов на своей странице в соцсети.
После выписки певец дома сделал тест на выявление в крови антител к белкам коронавируса – результат положительный.
- Если Роспотребнадзор подтвердит, то я готов сдать свою плазму, чтобы она стала полезна, - сообщил певец.
Музыкант обратится к медикам для подтверждения результатов теста. Если специалисты разрешат, то у Михайлова действительно могут взять кровь, выделить из нее плазму для лечения тяжелых пациентов с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU