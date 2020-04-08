Пьяный водитель в Чувашии врезался в столб, пострадал пассажир

8 Апр 2020 2020-04-08T20:24:09+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 7 апреля, в 16.20 в городе Шумерле Шумерлинского района республики.

По предварительным данным, 29-летний водитель отечественной легковушки ВАЗ-2110 сел за руль пьяным. Он на скорости не справился с управлением автомобиля и на полном ходу врезался в придорожный столб.

Во время оформления столкновения инспекторы ДПС МВД региона заподозрили, что управлявший легковушкой мужчина был пьян. Эти опасения подтвердила экспертиза.

Сам водитель не пострадал, но его пассажир - 34-летний местный житель, получил травму головы. Мужчину отправили в больницу, сообщили в Госавтоинспекции Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU