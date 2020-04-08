Проезд на транспорте в Казани во время самоизоляции: врачам выдадут еще 2 тысячи бесплатных проездных

8 Апр 2020 2020-04-08T18:27:18+03:00

Именно медики сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусом. В отличие от остальных им непозволительно сидеть дома

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В эту среду, 8 апреля, для персонала больниц и поликлиник Казани подготовят дополнительную партию бесплатных проездных – 2 тысячи штук. Им они нужны, чтобы спокойно доехать на работу на общественном транспорте.

О новой партии проездных для медиков сообщил зам руководителя Исполкома Казани Ильдар Шакиров. Сделал он это во время заседания городского штаба по противодействию распространению коронавируса.

До этого для медиков Казани было подготовлено почти 6 тысяч бесплатных проездных. Все они действительны до конца апреля, но могут быть и продлены.

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ИСТОЧНИК KP.RU