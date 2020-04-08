2020-04-08T17:47:41+03:00
Происшествия

В Татарстане машина съехала в канал с водой и перевернулась: один человек погиб

Еще одному удалось выжить [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Сегодня, 8 апреля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что у южных ворот ГРЭС Заинска произошло ДТП. По словам очевидцев, автомобиль «Шкода Октавия» съехала в канал с водой и перевернулась на крышу. Водитель погиб, а его пассажир получил травмы.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

До прибытия спасателей очевидцы смогли с помощью трубы и бревна поставить машину на бок. Но достать из нее выжившего никак у них не получалось.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Приехавшие на место происшествия пожарные специнструментом срезали стойки и отогнули крышу автомобиля. Только так удалось достать из нее пострадавших.

- Выживший был передан медикам «скорой помощи», а тело погибшего — сотрудникам правоохранительных органов. Личности пострадавшего и погибшего устанавливаются. Причину ДТП установят сотрудники полиции, - сообщили в МЧС Татарстана.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

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ИСТОЧНИК KP.RU

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