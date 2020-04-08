В роддоме Чебоксар при необходимости могут принять зараженных коронавирусом

8 Апр 2020 2020-04-08T20:38:09+03:00

Всего же в Чувашии сейчас развернуто более 300 коек для инфицированных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Сейчас в Чувашии коронавирусом заражены 18 человек. Если их число начнет расти, то зараженных готовы принять в акушерском стационаре №3 ГКБ №1 в Чебоксарах. В случаи необходимости туда доставят аппараты искусственной вентиляции легких и мобильную рентген-установку. В роддоме уже разделили потоки пациентов на тех, что с подозрением на вирус и тех, что плановые.

В медучреждении сегодня, 8 апреля, побывал врио главы Чувашии Олег Николаев. Он отметил, что в республике сейчас развернуто более 300 коек для инфицированных.

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ИСТОЧНИК KP.RU