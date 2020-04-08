2020-04-08T15:00:06+03:00
Происшествия

Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении экс-судьи из Татарстана

Все из-за смертельного ДТП
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего судьи в отставке и бывшего зампредседателя Набережночелнинского городского суда.

Речь идет о смертельном ДТП, которое произошло 15 сентября прошлого года. В то утро на дороге Актаныш-Поисево в Актанышском районе Татарстана фигурант дела, находясь за рулем своего автомобиля, по версии следствия, в нарушение ПДД не выбрал оптимальную скорость. Машина экс-судьи съехала на обочину и опрокинулась в кювет. В результате, смертельные травмы получила 45-летняя пассажирка авто. Женщина скончалась на месте аварии.

- Бывший судья подозревается в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека, - сообщили в следственном комитете Татарстана. – Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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