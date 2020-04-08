В Казани выявили крупную свалку архивных документов одного из банков

8 Апр 2020 2020-04-08T10:59:58+03:00

Навалы мусора были обнаружены около гаражей на улице Якуба в Вахитовском районе

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Экологи обнаружили крупную свалку вдоль гаражей на улице Камиля Якуба в Вахитовском районе Казани. Мусор, который состоял в большинстве своем из архивных документов одного из крупных российских банков, занимал площадь более 100 квадратных метров.

- Заведено административное расследование по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления», - сообщают в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU