2020-04-08T10:07:16+03:00
Экономика

В Татарстане предприниматели более 2,3 тысяч раз позвонили на горячую линию

Горячая линия поддержки предпринимателей заработала в республике 23 марта
Лика ИСАЕВА
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С 23 марта, когда в регионе объявили о создании горячей линии поддержки предпринимателей, за консультацией или помощью уже обратились более 2,3 тыс. человек. Чаще всего бизнесмены интересовались мер поддержки, оказываемых Министерством экономики Татарстана. На втором по значимости месте был вопрос о конфликтных ситуациях между арендаторами и арендодателями. По всем обращениям была оказана юридическая консультация или даны разъяснения, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей.

- В первую неделю работы горячая линия приняла более 400 обращений от предпринимателей со всей республики, во вторую – более 1900, - сообщили в пресс-службе. - Телефон «Горячей линии» для предпринимателей +7 (843) 203-29-08.

ИСТОЧНИК KP.RU

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