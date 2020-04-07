В Йошкар-Оле во время пожара сотрудники ГИБДД спасли семью пенсионеров

7 Апр 2020 2020-04-07T15:45:47+03:00

Супружескую пару и их домашних животных вывели в безопасное место [фото]

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Пожар в частном доме на улице Володарского в столице Марий Эл начался вечером 6 апреля. Дым над крышей здания заметили проезжающие мимо сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД республике - старший инспектор Иван Белоусов и стажер Денис Андреев.

Они сначала сообщили о произошедшем в дежурную часть для вызова экстренных служб, а потом сами поспешили к горящему дому.

Оказалось, что живущие там супруги-пенсионеры уже спали, ничего не подозревая о грозящей им опасности. Госавтоинспекторы эвакуировали их в безопасное место. Пока Иван Белоусов помогал пенсионерам собирать необходимые вещи и документы, Денис Андреев перекрывал краны подачи газа и отключал электричество.

Фото: МВД Марий Эл

- Сотрудники ГИБДД помогли семье и их домашним животным, двум кошкам и собаке, покинуть горящий дом и отойти на безопасное расстояние, - сообщили в МВД Марий Эл. - К моменту прибытия служб МЧС дом горел открытым пламенем. В результате четких и незамедлительных действий полицейских семья и их домашние любимцы были спасены.

Фото: МВД Марий Эл

ИСТОЧНИК KP.RU