2020-04-07T12:08:44+03:00
Происшествия

В Казани пропал 39-летний Михаила Шибута, который нуждается в медпомощи

Мужчина ушел из дома 4 апреля, но до сих пор не вернулся обратно
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Казани идут активные поиски 39-летнего Михаила Шибута. Мужчина ушел из дома в субботу, 4 апреля, но до сих пор не вернулся обратно. Известно, что он нуждается в медицинской помощи.

Михаил ростом около 170-175 сантиметров имеет среднее телосложение, черные волосы с проседью и голубые глаза. На момент пропажи на нем была черная куртка с капюшоном, серый джемпер, черные брюки и черные кроссовки.

Просим всех, кто видел Михаила Шибута или знает о его местоположении, сообщить об этом по телефону 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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