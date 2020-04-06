15 минут он слушал указания врача по телефону: отец спасал жизнь 2-летнему сыну, пока ехала "скорая"
В подмосковном поселке Лесной Городок Одинцовского района семья села завтракать – отец, мать и их двухлетний сын.
Мама кормила ребенка с ложечки, как он вдруг чем-то поперхнулся и начал задыхаться – мальчик подавился кусочком кураги. Отец ребенка тут же вызвал «скорую». Пока медики ехали, мужчина в течение 15 минут слушал указания врача и выполнял их.
«Скорая» примчалась на место происшествия, медики приступили к реанимации, но, несмотря на все их усилия, 2-летний мальчик скончался.
Оказалось, что кусочек кураги попал ребенку в разветвление бронхов, поэтому спасти его было невозможно, сообщает kp.ru со ссылкой на собственные источники.
По факту смерти мальчика сейчас поводится до следственная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU