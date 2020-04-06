15 минут он слушал указания врача по телефону: отец спасал жизнь 2-летнему сыну, пока ехала "скорая"

6 Апр 2020 2020-04-06T18:32:37+03:00

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В подмосковном поселке Лесной Городок Одинцовского района семья села завтракать – отец, мать и их двухлетний сын.

Мама кормила ребенка с ложечки, как он вдруг чем-то поперхнулся и начал задыхаться – мальчик подавился кусочком кураги. Отец ребенка тут же вызвал «скорую». Пока медики ехали, мужчина в течение 15 минут слушал указания врача и выполнял их.

«Скорая» примчалась на место происшествия, медики приступили к реанимации, но, несмотря на все их усилия, 2-летний мальчик скончался.

Оказалось, что кусочек кураги попал ребенку в разветвление бронхов, поэтому спасти его было невозможно, сообщает kp.ru со ссылкой на собственные источники.

По факту смерти мальчика сейчас поводится до следственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU