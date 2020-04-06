2020-04-06T20:21:49+03:00
Общество

В Чувашии медики "скорой" приняли роды у женщины по пути в роддом

Женщина и ее дочка чувствуют себя хорошо
Лика ИСАЕВА
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Фото предоставлено Республиканским центром медицины катастроф и скорой медицинской помощиФото предоставлено Республиканским центром медицины катастроф и скорой медицинской помощиФото: Из материалов пресс-службы
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Нестандартная ситуация произошла еще 30 марта в республике, но про это известно стало только сейчас. В тот день диспетчеры "скорой" приняли вызов от роженицы. Девушка - жительница деревни Верхние Панклеи Моргаушского района Чувашии сообщила, что у нее отошли воды, требуется доставить ее в роддом.

Уже через 15 минут фельдшеры Марина Белова и Артем Налимов уже погрузили каталку с роженицей в машину и повезли в роддом. Но в пути у роженицы начались потуги. Автомобиль остановили на обочине и через 5 минут в салоне спецавтомобиле стало на одного пассажира больше - родилась здоровая девочка весом в 3 килограмма.

- Фельдшеры не растерялись, сработали профессионально: приняли роды, обрезали пуповину, сделали всё необходимое для ребенка и мамы, а затем помчались в чебоксарский роддом, – прокомментировали в Республиканском центре медицины катастроф. – На сегодня новорожденная малышка и ее мама чувствуют себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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