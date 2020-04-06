В Казани за время самоизоляции на 20% возросло количество мусора

6 Апр 2020 2020-04-06T19:03:02+03:00

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Казанцы стали больше расходовать воду и электроэнергию, об этом рассказал заместитель руководителя Исполкома Казани Искандер Гиниятуллин. Показатели потребляемых коммунальных услуг в период полной самоизоляции выросли в среднем на 5-10%.

Вместе с тем на 20% выросло количество бытовых отходов по сравнению с обычными днями. Основной рост этого показателя наблюдается в жилых кварталах.

Вместе с этим уменьшилась на 50% загруженность лифтов. На 10% меньше стали расходовать и тепла. Возможно, это связано с тем, что среднесуточная температура повысилась до 4-5 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU