2020-04-06T19:03:02+03:00
Общество

В Казани за время самоизоляции на 20% возросло количество мусора

Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Искандер Гиниятуллин
Лика ИСАЕВА
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Мусора в Казани стали вывозить большеМусора в Казани стали вывозить большеФото: Мэрия Казани
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Казанцы стали больше расходовать воду и электроэнергию, об этом рассказал заместитель руководителя Исполкома Казани Искандер Гиниятуллин. Показатели потребляемых коммунальных услуг в период полной самоизоляции выросли в среднем на 5-10%.

Вместе с тем на 20% выросло количество бытовых отходов по сравнению с обычными днями. Основной рост этого показателя наблюдается в жилых кварталах.

Вместе с этим уменьшилась на 50% загруженность лифтов. На 10% меньше стали расходовать и тепла. Возможно, это связано с тем, что среднесуточная температура повысилась до 4-5 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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