2020-04-06T14:34:38+03:00
Происшествия

В Татарстане ищут мужчину в черной рясе, который нуждается в медицинской помощи

37-летний Никита Воронин из Свияжска пропал 6 апреля
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В понедельник, 6 апреля, пропал 37-летний житель Свияжска Никита Воронин. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Родные сразу обратились за помощью к полиции и поисково-спасательным отрядам.

Известно, что Никита ростом около 180 сантиметров имеет крупное телосложение, длинные рыжие волосы и зеленые глаза. У мужчины также имеется борода. На момент пропажи на нем была темно-серая удлиненная куртка, черная ряса, коричневые ботинки, черная церковная шапка.

Пропавший мог оказаться в другом районе. Просьба ко всем, кто видел Никиту Воронина, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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