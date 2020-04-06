В Татарстане ищут мужчину в черной рясе, который нуждается в медицинской помощи

6 Апр 2020 2020-04-06T14:34:38+03:00

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В понедельник, 6 апреля, пропал 37-летний житель Свияжска Никита Воронин. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Родные сразу обратились за помощью к полиции и поисково-спасательным отрядам.

Известно, что Никита ростом около 180 сантиметров имеет крупное телосложение, длинные рыжие волосы и зеленые глаза. У мужчины также имеется борода. На момент пропажи на нем была темно-серая удлиненная куртка, черная ряса, коричневые ботинки, черная церковная шапка.

Пропавший мог оказаться в другом районе. Просьба ко всем, кто видел Никиту Воронина, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU