В Татарстане после ссоры старший брат забил кирпичом младшего

6 Апр 2020 2020-04-06T13:45:25+03:00

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Ссора между братьями произошла 4 апреля в частном доме на улице Карла Либкнехта в Чистополе. Между родственниками - 22-летним и 19-летним, вспыхнул конфликт, и старший схватился за кирпич. Он несколько раз ударил им младшего по голове, и травмы оказались смертельными. Несмотря на то, что пострадавшего сразу доставили в больницу, медики оказались бессильны, 19-летний молодой человек скончался.

Злоумышленник задержан на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU