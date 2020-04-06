"Не так дорого заказать домой гантели": Слуцкий посоветовал россиянам, как можно поддерживать форму в домашних условиях

6 Апр 2020 2020-04-06T12:01:35+03:00

По словам наставника "Рубина", можно арендовать инвентарь в фитнес-клубе или же найти нужную программу в интернете

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В Татарстане, как известно, введен режим полной изоляции. Футболисты и тренеры "Рубина" также находятся по своим домам и тренируются индивидуально. Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий дал свой совет, как поддерживать форму не выходя из дома или квартиры.

- Сейчас все фитнес-клубы сдают в аренду свои тренажеры, и на самом деле не так дорого заказать домой гантели, полусферы или даже велосипед. Если же такой возможности нет, то в интернете огромное количество программ, помогающих поддерживать форму дома, - цитирует Слуцкого "Спорт-Экспресс".

ИСТОЧНИК KP.RU