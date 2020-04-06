В Казани задержали подозреваемого в грабеже 80-летней пенсионерки

6 Апр 2020 2020-04-06T12:35:29+03:00

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В полицию обратилась 8-летняя пенсионерка, которая рассказала, что 4 апреля на нее напал неизвестный. Она возвращалась домой из магазина с продуктами, которые уложила в сумку-тележку. Потерпевшая пояснила, что она возвращалась из магазина с продуктами. Во дворе своего дома на улице Файзи к ней подбежал молодой человек и вырвал сумку с продуктами и кошельком. От рывка женщина упала, а злоумышленник скрылся. Его добычей стали продукты и деньги, всего на общую сумму более 6 тысяч рублей.

Нападавшего по видеозаписи опознал участковый. Подозреваемого уже задерживали за кражу кабеля в одном из домов на улице Файзи.

Но задержать его сразу не удалось - его не оказалось по месту жительства. Во время патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы заметили схожего по описаниям мужчину. При задержании подозреваемый оказал сопротивление сотрудникам полиции, сообщили в МВД Татарстана.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана. - Кроме этого, в отношении казанца составлены административные протоколы по статьям «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции». В отношении подозреваемого назначено наказание в виде административного ареста.

Нападение на 80-летнюю пенсионерку в Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU